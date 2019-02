Incidente in lungomare Canepa e auto in fiamme a Genova ovest, mattinata di traffico difficile

Genova. Code e traffico molto intenso tra il ponente e il centro città, stamani, per alcuni incidenti avvenuti poco dopo la consueta ora di punta.

In lungomare Canepa un tamponamento accaduto dopo le 9 – le circostanze sono ancora da chiarire visto che sul posto c’è la sezione infortunistica della polizia locale – e la presenza dei soccorsi stanno provocando code soprattutto per chi viene da ponente.

Si sta in colonna dalla Guido Rossa fino a quasi l’imbocco dell’elicoidale di San Benigno.

Altro problema sul nodo autostradale genovese. Anzi due problemi. Un’auto in panne all’altezza del casello di Genova Aeroporto, per chi arriva da ponente, è solo l’antipasto rispetto all’auto in fiamme all’altezza dell’uscita di Genova Ovest. Sul posto i vigili del fuoco.