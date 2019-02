Imbrattata la sede dell’Ugl, Berrino: “La democrazia per alcuni non è libertà”

Genova. L’assessore regionale al lavoro Gianni Berrino esprime piena solidarietà all’Ugl e al suo segretario Stelvio Musicò a seguito del vile attacco vandalico alla sede di Genova avvenuto questa notte.

“Ugl è un sindacato che conduce le sue battaglie nell’interesse dei lavoratori e siede ai tavoli regionali e nazionali – sottolinea Berrino – ed inoltre presta gratuitamente la sede per eventi culturali”.

“E’ ormai risaputo che la democrazia per qualcuno non è libertà e cultura ma si manifesta danneggiando, imbrattando con insulti e cementando la serratura della porta di un sindacato che da sempre si batte per la tutela dei diritti di chi lavora”.