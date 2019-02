Gran colpo delle Genoa Women che espugnano il “Soprani” di Ravenna e si aggiudicano tre punti fondamentali per la corsa alla salvezza. Le rossoblù e le giallorosse giocano alla pari per larghi tratti. Decisiva è la rete di Cama che arriva al 74° con una gran conclusione. Una vittoria figlia anche della gran prestazione di Pignagnoli che protegge fino all’ultimo il risultato con un intervento decisivo proprio all’ultimo secondo.

Per le genovesi tre punti sostanzialmente inaspettati contro la terza forza del campionato. Le rossoblù salgono a 10 punti agganciando l’Arezzo, ko con la Roma, e avvicinandosi al Cesena e al Milan a quota 14 punti. Ora per le ragazze di Piazzi inizia un nuovo campionato che potrà avere una nuova spinta grazie anche a questa iniezione di fiducia. Nel prossimo turno ci vorrà tutta l’attenzione del caso per strappare punti alla Fortitudo Mozzecane che ha gli stessi punti del Ravenna anche se una partita in meno.