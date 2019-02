Giornata da dimenticare per il Genoa Women che viene seppellito da sette reti dell’Inter, squadra dominatrice del campionato di Serie B con 15 vittorie in altrettante gare. Le rossoblù vanno sotto già all’8° con una botta dal limite di Santi. Le genovesi cercano la reazione, ma non riescono ad orchestrare un attacco degno di questo nome e devono difendersi, praticamente senza sosta. Cappucci colpisce il palo e poco dopo sale in cattedra Marinelli che firma il 2-0 al 20° e cala il tris cinque minuti dopo.

Genoa che sbanda e le nerazzurre lo capiscono: al 27° spettacolare azione tutta di prima che consentono a Merlo di concludere da ottima posizione per il poker. Chiude il primo tempo il quinto gol delle lombarde con Marinelli che si prende la palla del match con un pallonetto che beffa Pignagnoli.

Nella ripresa le ospiti tengono il campo meglio anche perché la gara è ormai poco più che un amichevole e i ritmi calano, ma le milanesi non rifiutano di attaccare ed al 55° Costi firma il 6-0. L’Inter si ferma sul 7-0 con la doppietta della stessa Costi che duetta al limite con una compagna ed infila Pignagnoli. Il resto della partita è una gestione lenta e compassata delle nerazzurre, spaventosamente superiori. Ora sosta per le nazionali, un momento per cercare di ripartire e puntare a dare il tutto per tutto.