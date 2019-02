Il Comune recupera un’area privata a Fegino per realizzare un parcheggio d’interscambio

Genova. Oggi pomeriggio alle 14e30 vice sindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari in via Evandro Ferri davanti alla Ex Caserma dei Carabinieri riceverà le chiavi e sottoscriverà il verbale di consegna, all’amministrazione civica, dell’area nella disponibilità di Italfer che sarà trasformata in area parcheggio per i cittadini di Borzoli.

“Alcuni abitanti – spiega Balleari – ci avevano rappresentato la necessità di avere più stalli per auto e moto in una zona con poche possibilità di parcheggio. In breve tempo abbiamo trovato questa soluzione per soddisfare la richiesta”.

Una ventina dei parcheggi realizzati saranno, pertanto, messi a disposizione gratuitamente per facilitare anche i pendolari che dalla collina sopra Borzoli raggiungono ogni giorno la stazione ferroviaria di Rivarolo.

L’assessore sarà accompagnato, per una valutazione degli spazi, dai tecnici della direzione Mobilità. Fino a mutate esigenze di Italferr tutta l’area rimarrà utilizzabile dagli automobilisti del quartiere della Valpolcevera.