Il Casino di Sanremo e la Concorrenza del Gioco Online

Da sempre punto di riferimento per gli amanti dei giochi da casino, il casino di Sanremo in questi ultimi anni ha iniziato a registrare qualche segno di difficoltà. Tutte le sale da gioco, e in generale tutti i casino reali, infatti, si stanno scontrando con quello che sembra essere un incessante avanzamento dei casino in versione online. La comodità di giocare dal proprio pc o dallo schermo del proprio smartphone o tablet è solo uno degli aspetti che attirano un numero sempre maggiore di clienti sulle nuove piattaforme di gioco online, a scapito delle storiche case da gioco reali. Nonostante questo generale trend in discesa dei casino terrestri, il casino di Sanremo è comunque riuscito a chiudere l’anno appena terminato con segni di positiva ricrescita.

I numeri del casino di Sanremo nel 2018

Le previsioni sul 2018 parlavano di una perdita complessiva per il casino di Sanremo che doveva aggirarsi intorno ai 2,3 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Sebbene l’anno sia stato complessivamente caratterizzato da un trend negativo che sembra destinato a non fermarsi mai, l’ultimo mese dell’anno è riuscito a risollevare leggermente la situazione, facendo chiudere le perdite totali del 2018 al di sotto dei 2 milioni di euro. Sono stati, in particolare, gli ultimi giorni di dicembre a permettere al casino di Sanremo di recuperare circa 400mila euro e di mantenere le perdite al di sotto delle stime. Per quanto riguarda gli incassi totali, il casino di Sanremo ha chiuso il 2018 a quota 42,87 milioni di euro e vede consolidato il reparto delle slot machine come il più forte dell’intero casino, con un volume totale di entrate pari a 34,51 milioni di euro. Riescono a chiudere in attivo anche altri settori del casino molto amati dai giocatori, ovvero la poker room e la fair roulette, una variante della classica roulette francese.

Crescita dei casino online

A causare problemi al casino di Sanremo e, in generale, a tutti i casino reali, è la rapida crescita dei casino online registrata negli ultimi anni. Solo nel 2018, la spesa totale per i giochi da casino online è aumentata del 24,7%, attestandosi a quote superiori ai 710 milioni di euro, rispetto ai 569 milioni dell’anno precedente. Uno dei principali motivi di tale crescita è la comodità di poter accedere ai giochi da casino da un qualsiasi pc o dispositivo portatile dotato di connessione Internet. È, in particolare, il gioco da mobile a trainare il settore dei casino online verso questi promettenti risultati. Basti pensare che, nel corso dell’anno appena concluso, più della metà delle entrate totali derivate dal gioco online, e precisamente il 64%, è stata generata proprio da smartphone e tablet. Il numero di giocatori che sceglie di giocare da mobile, infatti, è in costante aumento, grazie anche alla possibilità di usufruire di piattaforme di gioco e app di ultima generazione per giocare al casino online in modo rapido, fluido e intuitivo. Tutti questi aspetti, insieme ai numerosi bonus e promozioni riservati ai clienti che giocano online, non fanno altro che incrementare il flusso di giocatori sui casino online, mettendo a dura prova i classici casino terrestri, che iniziano a mostrare i primi segni di fatica nella lotta contro le versioni online.

Nuovi Operatori Pronti a Entrare in Gioco

A peggiorare la situazione, aumentando la già aspra competizione, durante i primi mesi del 2018, sono state rilasciate 80 nuove concessioni per il gioco online da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si tratta dell’unica licenza riconosciuta che permette ai provider di gioco di operare legalmente in Italia. L’assegnazione di tutte queste licenze ha permesso a molti nuovi casino online di entrare a far parte del panorama di gioco online italiano, aumentando la possibilità di scelta ai giocatori che preferiscono le piattaforme online. Il sito NuoviCasinoItalia.it offre una guida completa di tutti gli aspetti che caratterizzano questi nuovi casino online AAMS. Il sito, inoltre, include anche i nomi e le qualità dei casino AAMS nuovi che stanno attualmente avendo più successo, insieme a tutte le informazioni utili per essere certo di giocare sempre in totale sicurezza.

Conclusioni

La rapida crescita dei casino online degli ultimi anni sta mettendo a dura prova i classici casino terrestri. Persino il famoso casino di Sanremo inizia a mostrare i primi segni di fatica nella lotta contro i casino online, registrando un generale trend in discesa. Nonostante ciò, gli incassi nell’ultimo periodo dell’anno hanno permesso al casino di limitare le perdite del 2018 e di restare al di sotto delle stime previste. Ma la situazione del casino di Sanremo, e di tutti gli altri casino terrestri, resta instabile. L’introduzione nel mercato italiano di 80 nuovi portali di gioco online, infatti, ha contribuito ad aumentare la competizione tra casino online e casino terrestri, rendendo sempre più difficile per questi ultimi mantenere il proprio primato e raggiungere i risultati del passato.