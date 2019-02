Bogliasco. Va alla Florentia lo scontro diretto per la zona final six con il Bogliasco Bene. Nel capoluogo toscano le liguri, ancora una volta in formazione rimaneggiata a causa delle persistenti assenze di Liana Dance e Betta Zerbone, tengono testa per oltre mezza gara alle avversarie salvo poi cedere nel finale, pagando la stanchezza e le grandi parate del portiere avversario Banchelli.

L’8-3 finale non rende affatto merito alla bella prova di Rambaldi e compagne, capaci di lottare testa a testa con le rivali fino a metà del terzo tempo. Soltanto nel finale le fiorentine riescono ad allungare ed arrotondare il punteggio, incamerando 3 preziosi punti nella corsa ad un posto tra le squadre che a metà maggio si giocheranno lo scudetto. Di Bettini e Cuzzupè nel secondo tempo e di Maggi nel quarto le reti messe a referto dalle levantine.

“Abbiamo tenuto botta per oltre metà gara ad un ottimo collettivo – sostiene Mario Sinatra – che alla lunga ha fatto emergere i suoi valori. Tuttavia anche nella prima parte di partita ho avuto l’impressione che noi fossimo meno determinate del solito. Nessun dramma comunque, evidentemente in questa fase di stagione cominciamo a patire la stanchezza derivante dall’avere una rosa molto corta. Ora ci attende un ‘allenamento di lusso’ con Catania e poi la settimana di pausa nella quale potremo finalmente ricaricare un po’ le batterie sia fisiche che mentali per prepararci al meglio al finale di stagione“.

Il tabellino:

Rari Nantes Florentia – Bogliasco Bene 8-3

(Parziali: 0-0, 3-2, 3-0, 2-1)

Rari Nantes Florentia: Banchelli, Mandelli 1, Cortoni 1, Cordovani, Mckelvey 2, Crevier 3, Sorbi, Francini, Giachi, Giannetti, Marioni 1, Cotti, Perego. All. Sellaroli

Bogliasco Bene: Malara, Cocchiere, Mannai, Cuzzupè 1, Santinelli, Millo, Maggi 1, Rogondino, Bettini 1, Rambaldi, Crovetto, Mauceri, Falconi. All. Sinatra

Arbitri: Scappini e Zedda

Note. Ammoniti Sinatra e Sellaroli per proteste. Uscita per limite di falli Cuzzupè nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Florentia 4 su 8, Bogliasco 1 su 8 più 1 rigore fallito.