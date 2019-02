I gioielli del Genova Nuoto brillano anche a Torino

Genova. Anche nel weekend appena trascorso il Genova Nuoto My Sport ha ottenuto risultati altamente confortanti sulla strada verso i principali appuntamenti nazionali.

A Torino, in occasione della Swim-To, brillano Alberto Razzetti, Davide Nardini e Claudia Tarzia. Il neofinanziere firma sabato i 100 delfino con il crono di 53”74 migliorando il precedente record della manifestazione (54”54 di Paolo Ricci del 2015).

Doppietta nei 200 stile libero con Davide Nardini (1’50”50) bravo ad imporsi su Alberto Razzetti (1’51”64). Bronzo per Claudia Tarzia nei 100 delfino con il tempo di 1’00”77.

Ieri il successo di Nardini nei 100 stile libero con il crono di 50”01: è il nuovo record regionale Cadetto e Assoluto in vasca da 50 (precedente Razzetti 50”80). Alle sue spalle proprio Razzetti con il tempo di 51”12.

“La Swim-To è una manifestazione di ottimo livello tecnico, funzionale a verificare lo stato della preparazione in vista degli appuntamenti di marzo e aprile – spiega il tecnico Davide Ambrosi -. Le gare sviluppate ci hanno fornito buone indicazioni sul lavoro da svolgere a Genova. Alberto e Davide non sono lontani dai loro primati in vasca da 50 e, considerato il loro impegno negli allenamenti in vasca lunga da poche settimane, questo ci dà sicurezza. Claudia è in ripresa e lavorerà per finalizzare il suo lavoro agli Assoluti, importanti perché avranno valore di selezione per Universiadi e Mondiali”.