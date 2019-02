I comitati “Sì tram” si confrontano il 25 febbraio al Cap di via Albertazzi

Genova. “Dalla città meravigliosa promessa in campagna elettorale al solito andazzo: traffico, parcheggio selvaggio e smog”. Recita così il volantino per promuovere l’appuntamento del 25 febbraio alle 17.30 al circolo ricreativo Cap di via Albertazzi.

Il tema è abbastanza chiaro dal titolo dell’evento: “Genova deve scegliere il tram!“.

A chiamare a raccolta i cittadini sono il comitato SìTram Genova e l’Associazione Mobìlita Genova. L’obiettivo dichiarato dai promotori dell’iniziativa è “parlare delle scelte sbagliate sul tema della mobilità e capire come si possa essere pervenuti a tali decisioni”.

Intervengono Vincenzo Cenzuales (MobìGE), Rinaldo Mazzoni e Massimo Palomba (Comitato SìTram), oltre a Fiorenzo Pampolini (esperto indipendente, già consigliere di amministrazione di Amt, ma soprattutto “saggio” dimissionario della giunta Bucci proprio sul tema mobilità).