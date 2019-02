Gps impreciso e un tir in retro blocca il traffico di Multedo, residenti esasperati

Genova. Una manovra sbagliata, una curva mal calcolata, una strada imboccata per errore ed ecco che i dintorni del casello di Multedo tornano a bloccarsi sul fronte della viabilità.

Una scena quasi ordinaria, quella straordinaria, che ci ha inviato un lettore. Tra via dei Reggio e via Pacoret de Saint Bon un mezzo pesante, uscito dal casello della A10 di Pegli, è sceso verso via Pacoret, impossibile da percorrere per il voltino di poco più di 3 metri di altezza, e ha dovuto fare retromarcia. L’operazione ha bloccato il traffico in ogni direzione per diversi minuti.

E ai residenti non resta che sopportare la situazione, tra i clacson e i fumi dello smog. Si attendono le modifiche allo studio del Comune di Genova e l’introduzione di un semaforo per rendere sicuro l’attraversamento dei pedoni. Inoltre è previsto l’allargamento di una curva. Ma ancora non c’è nulla di concreto.