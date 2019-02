Goliardica, Johnny D’Asaro: “Peccato per alcuni punti persi per strada”

Genova. La Goliardica rifila ben sette reti alla Burlando, mettendo in evidenza le doti realizzative di Sighieri (quattro reti) e Gatto (tripletta), che regalano il sorriso a mister Johnny D’Asaro.

“Sono contento per il successo, venivamo da due sconfitte, ragion per cui questi tre punti sono particolarmente apprezzati. Nostro obiettivo è quello di raggiungere, al più presto, la salvezza, ci aspettano due gare con Don Bosco Spezia (ndr, in casa) e Borzoli (fuori), dove dobbiamo cercare di fare più punti possibili“.

“Oggi abbiamo disputato una buona gara – continua il mister – rendiamo onore alla Burlando, che sta onorando il campionato pur di non falsare il torneo, oggi sono scesi in campo, senza neppure un cambio in panchina…”.