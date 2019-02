Giugiaro, altre attrezzature portate via nella notte. Continua la protesta contro i licenziamenti

Genova. Continua la protesta dei dipendenti Giugiaro contro la decisione dell’Azienda di chiudere l’attività su Genova e licenziare i 32 dipendenti.

Oggi è stata convocata d’urgenza una assemblea del personale dalle ore 13,30 alle 15,30 in quanto è stato rilevato che nella notte, l’Azienda ha sottratto materiale e attrezzature dal sito di Bolzaneto.

“E’ un comportamento talmente disdicevole da lasciare a chi legge ogni tipo di considerazione sulla serietà di questo Gruppo – commentano i sindacati – Intanto è previsto per venerdì prossimo alle ore 9,30 in azienda il primo incontro con la proprietà; nel caso in cui non ci fossero risultati positivi continuerà la vertenza chiedendo anche il coinvolgimento delle istituzioni”.