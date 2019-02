Giornata mondiale dell’epilessia, il viola colorerà la fontana di De Ferrari

Genova. Lunedì 11 febbraio 2019 si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale dell’Epilessia, organizzata dalla International League Against Epilepsy (ILAE) ed in Italia dalla Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE) e dalla Fondazione Epilessia LICE onlus.

L’epilessia è una malattia diversa dalla altre per due motivi: primo di tutto perché è tra le malattie neurologiche più diffuse al mondo, tanto che l’OMS la riconosce come malattia sociale e, in secondo luogo, perché rispetto ad altre patologia, l’epilessia viene associata ancora oggi a numerosi pregiudizi che condizionano la vita di chi ne soffre, spesso più della malattia.

Questa mattina si è svolto un incontro con i ragazzi di alcune scuole superiori all’Ospedale Galliera dal titolo “Parliamo di giovani ed epilessia”. L’incontro è stato organizzato dalla Lice, coordinata in Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta da Daniela Audenino, in collaborazione con l’Ospedale Galliera e con il patrocinio del Comune di Genova e di Aice sezione Liguria, l’associazione dei pazienti.

Questa sera, per celebrare la giornata, i tecnici di Aster hanno predisposto per colorare i getti del fontanone di piazza De Ferrari col il viola, il colore della ricorrenza.