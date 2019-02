Giornata della bandiera di San Giorgio, dal Comune una “call for ideas” tra i cittadini per organizzare la grande festa

Genova. Da quest’anno il 23 aprile sarà celebrata la giornata della Bandiera di Genova con la Croce di San Giorgio. La bandiera di San Giorgio e la sua croce rossa in campo bianco hanno sempre rappresentato Genova, dai gloriosi tempi della Repubblica marinara fino a diventare stemma del Comune

L’amministrazione comunale sta organizzando per il 23 aprile una giornata solenne che avrà una cadenza annuale, dedicata alla celebrazione e alla commemorazione della bandiera di Genova.

Sarà una festa fatta di tanti momenti importanti che si svilupperà tra le vie della città e che avrà come fil rouge l’orgoglio genovese. L’orgoglio di un popolo che ha dimostrato, anche con i recenti fatti accaduti in città, di avere coraggio e tenacia. Il Comune di Genova vuole che i cittadini siano i protagonisti di questa giornata: non solo con la presenza, ma con la forza delle idee.

L’amministrazione ha deciso di lanciare una “Call For Ideas” per raccogliere idee su un evento dedicato o una tradizione che renderanno unica la “Festa della Bandiera”.

Tutti i cittadini avranno tempo di proporre idee fino al 28 febbraio 2019 sul sito del Comune di Genova al seguente link: https://smart.comune.genova.it/sezione/festa-della-bandiera