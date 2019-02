Giampaolo: “Con il Frosinone gioca Tavares”

Genova. “Nelle ultime dieci gare abbiamo perso con Juventus e Napoli, che sono di un’altra categoria”. Marco Giampaolo mette in evidenza il valore della Sampdoria, sconfitta solo da squadre di altissima caratura tecnica.

“Con il Frosinone dobbiamo vincere – continua il mister – la partita nasce con tante insidie, anche per il fatto che abbiamo il pronostico dalla nostra, ma le gare non si vincono in virtà di una migliore classifica…”

“Si vince con i contenuti e l’atteggiamneto giusto, il Frosinone è una squadra che ultimamente è cresciuta, per sistema di gioco garantisce copertura del campo in maniera adeguata, concedendo pochi spazi… Occorrerà essere pazienti, non regalare il possesso palla e trovare gli spazi per far male all’avversario”.

Poi la notizia che tutti si aspettavano: “A sinistra gioca Tavares “.

In chiusura l’elogio al pubblico blucerchiato…

“In casa abbiamo fatto sempre bene anche grazie a quella straordinaria risorsa che è il nostro pubblico, che, in questi tre anni, non ha mai fischiato la squadra, incitandola sempre… si è creato tra i tifosi e la squadra un grande feeling”.