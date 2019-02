Già 250 richieste per il baby-kit che il Comune di Genova vuole regalare a tutti i neonati nel 2019

Genova. Da lunedì 11 febbraio i genitori dei bambini nati nel 2019 potranno ritirare il baby kit offerto dal Comune di Genova, in collaborazione con “Il Mondo di Mirà” e la partecipazione di alcune aziende private (Mustela, Giangiò, Baby Vip – Premamy, Happy, Helan, Illedy, Mam, Nappynat, Nuby, Typelovers).

L’omaggio consiste in un kit di prodotti per l’accudimento, adatti ai primi mesi di vita – biberon, ciuccio, bavaglino, creme, ecc. e può essere richiesto dai neogenitori inviando una mail a agenziaperlafamiglia@comune.genova.it.(nella risposta l’ufficio indicherà ai richiedenti le modalità per il ritiro nei Municipi di residenza).

“Ad oggi abbiamo ricevuto più di 250 richieste – spiega Simonetta Saveri, responsabile dell’Agenzia Comunale per la famiglia – e siamo felici che i genitori abbiamo accolto con entusiasmo questo piccolo pensiero e riconoscimento, nato dalla collaborazione tra pubblico e privato. Questo omaggio è un segno di ringraziamento per i neogenitori e di partecipazione a una gioia che è di tutta la comunità. Un grazie di cuore anche a tutti i Municipi che si occuperanno della consegna”.