Già 100 iscritti al rendez-vous ambientalista per ripulire la spiaggia della Foce: ecco come partecipare

Genova. Sono già un centinaio le persone che hanno compilato il modulo e si sono iscritte alla giornata di pulizia delle spiagge organizzata per questo sabato 23 febbraio, ma l’obbiettivo è arrivare a un numero di adesioni ancora più consistente in modo da tirare a lucido e liberare dai rifiuti una porzione ancora più significativa di litorale.

I volontari di Greenpeace Gruppo Locale Genova, quelli di Surfrider Genova e i soci di My Trekking, con la collaborazione del Comune di Genova e di Amiu Genova Spa, danno appuntamento per la mattinata di sabato per un momento di pulizia di una spiaggia della città attigua a Piazzale Kennedy, nella zona della Foce.

Non certo uno dei luoghi più ameni di Genova, ma solo perché lasciato all’incuria e maltrattato sul fronte dei rifiuti abbandonati. La missione della giornata di sabato è quella di ripulire quanto più possibile: per questo il consiglio è di presentarsi con scarpe chiuse e guanti da lavoro. Orario di ritrovo alle 9e45. Fine attività prevista alle 13.

Per partecipare compila il form che trovi a questo link . Per dubbi, chiarimenti o informazioni è possibile scrivere a: 3927075450