Genova. Una piccola folla ha gremito, questa mattina, la chiesa dei Diecimila martiri crocifissi di via Canevari, dove si sono svolte le esequie di Giovanna Romanato, mancata giovedì 21 febbraio.

Oltre ai parenti, tanti gli amici e conoscenti arrivati da tutta la città per portare l’ultimo saluto alla donna che per oltre 60 anni ha lottato con forza contro la malattia che la costringeva a vivere in un polmone di acciaio.

Presenti anche alcuni rappresentanti della Uc Sampdoria, di cui Giovanna era grandissima tifosa. Con lei se ne va una grande donna e un grande esempio di resilienza ed entusiasmo per la vita.

(Foto di Aurelio Indelicato)