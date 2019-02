Genova, a fuoco una cucina in via dei Platani, Vigili del Fuoco scongiurano evacuazione

Genova. Fortunatamente sono arrivati in tempo per spegnere le fiamme, che stavano producendo parecchio fumo.

I vigili del fuoco hanno spento questa mattina, intorno alle 9.30, un incendio all’interno della cucina di un appartamento in via dei Platani, nel quartiere di Marassi.

Le fiamme sono state provocate, molto probabilmente, da un cortocircuito in un momento in cui nell’appartamento non c’era nessuno. L’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato pesanti danni e l’evacuazione dell’edificio.