Genova. Questo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a calata Gadda, nell’area delle riparazioni navali in porto a Genova, per un furgone caduto in mare.

I sommozzatori, appena giunti sul posto, si sono tuffati per verificare che all’interno non vi fossero persone. Fortunatamente il mezzo risultava vuoto.

Foto 2 di 2



Sono allora iniziate le operazioni di recupero da parte dell’autogrù proveniente dalla centrale. I sommozzatori hanno provveduto a imbragare il mezzo ormai sommerso e dopo di che è iniziata la manovra.