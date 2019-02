Fuga di gas, nessuna variazione per le scuole, ma rischio “aule gelate”

Genova. Nessuna variazione per le scuole è stata comunicata da Comune di Genova in relazione alla fuga di gas che si è verificata quest’oggi a Murta.

L’avviso di chiudere gli impianti di riscaldamento arriva da Iren, mentre sono esclusi problemi legati alla sicurezza. Non sono stati, al momento, diramati altri avvisi in merito a criticità ulteriori per la popolazione.

Sui social in molti si chiedono se le scuole domattina saranno aperte, e la risposta è sì. Gli unici inconvenienti potrebbero essere legati agli impianti di riscaldamento spenti o in accensione al momento di inizio delle lezioni. Domani si studia, ma al freddo.