Foce, smantellate baracche abusive tra scogli e spiaggia. Strutture e masserizie rimosse da Amiu

Genova. Questa mattina gli agenti dell’ottavo distretto di Polizia Locale, nell’ambito delle attività contro il degrado urbano hanno controllato tutto il litorale antistante piazzale Kennedy dalla Fiera del mare fino ai giardini Govi.

Nell’area adiacente la foce del Bisagno hanno trovato tre baraccamenti, assemblati con tela e legno, dei quali uno in grado di ospitare circa quattro persone e gli altri due di dimensioni minori, con suppellettili varie all’esterno, sedie e tavoli.

All’interno non era presente nessuna persona e gli agenti hanno presidiato l’area fino alla completa rimozione delle strutture e delle masserizie da parte di Amiu.

Non è la prima volta che la Polizia Locale, insieme agli operatori di Amiu, procede con la rimozione di abbaraccamenti di fortuna in questo tratto di costa poco frequentato. E probabilmente non sarà l’ultima.