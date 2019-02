Filippo Armaleo settimo ai campionati europei Under 17

Genova. Sono in corso a Foggia i campionati europei riservati alle categorie Cadetti (Under 17) e Giovani (Under 20), che si concluderanno domenica 3 marzo.

Si sono disputate finora le prove individuali della categoria Cadetti, con due atleti liguri chiamati a difendere i colori azzurri: Filippo Armaleo (Cesare Pompilio) nella spada maschile e Margherita Baratta (Genovascherma) nella spada femminile.

Buona prestazione per Filippo Armaleo che, dopo aver superato il turno preliminare a gironi con quattro vittorie e due sconfitte, si impone nell’ordine sul compagno di nazionale Enrico Piatti per 9-8, sull’ungherese Keszthelyi per 15-12, e sullo spagnolo Chuzon per 14-5 prima di essere fermato ai piedi del podio dal russo Tolasov, poi vincitore della gara e del titolo europeo, solamente al minuto supplementare col punteggio di 12-13.

Ventisettesimo posto finale per Margherita Baratta che chiude il turno a gironi con tre vittorie e due sconfitte, supera la norvegese Tengesdal col punteggio di 15-14, ma viene sconfitta nei sedicesimi di finale dalla ceca Bieleszova per 7-15.

Margherita risale oggi in pedana per la gara a squadre, mentre Filippo sarà impegnato domani.