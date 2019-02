Filippo Armaleo e Margherita Baratta convocati per gli Europei Under 20

Genova. Filippo Armaleo (Cesare Pompilio) e Margherita Baratta (Genovascherma) sono stati chiamati a far parte della rappresentativa italiana ai campionati europei Cadetti e Giovani che si disputeranno a Foggia dal 22 febbraio al 3 marzo.

Filippo salirà in pedana domenica 24 febbraio per la prova individuale della categoria Cadetti (Under 17) e martedì 26 febbraio per la prova a squadre.

Margherita invece sarà impegnata, sempre nella categoria Cadetti, sabato 23 febbraio nell’individuale e lunedì 25 febbraio nella prova a squadre.