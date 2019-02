Sori. Festival del gol nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A1: a Sori la Pro Recco batte il Trieste per 26 a 8.

Devastante in fase offensiva, la squadra condotta da Rudic, che ha rinunciato a Renzuto Iodice nel riscaldamento a causa di uno stato influenzale, ha scaldato i muscoli a due settimane dalle finali di Coppa Italia.

Segnano tutti i giocatori di movimento, ma il top scorer è il capitano, Ivovic, autore di sei gol. Massaro, in acqua nel quarto tempo, ha mantenuto inviolata la porta.

Sblocca il risultato Filipovic dopo 29″, poi Mezzarobba e Gogov ribaltano il punteggio. La Pro Recco resta sotto per poco più di un minuto, poi si scatena: le reti di Velotto, Ivovic, ancora Velotto, Bukic e Filipovic su rigore portano il risultato sul 6 a 2.

Nel secondo tempo si segna a raffica: 7 reti per i liguri, 4 per i giuliani. Un tiro al bersaglio continuo che vede protagonisti da una parte Ivovic con tre centri e dall’altra Rocchi con due. Pro Recco sul più 7.

In avvio di terza frazione Trieste prova ancora a dire la sua, andando a segno con Vico dopo una doppietta di Ivovic e con Giorgi dopo il gol di Di Fulvio. Poi, però, gli ospiti si arrendono e non segnano più per 11’20”. Un monologo recchelino con un parziale di 10 a 0 tra la fine del terzo tempo e il quarto.

Mercoledì 27 febbraio i biancocelesti saranno impegnati ad Eger, in Ungheria, per la Champions League.

Il tabellino:

Pro Recco – Pallanuoto Trieste 26-8

(Parziali: 6-2, 7-4, 6-2, 7-0)

Pro Recco: Bijac, F. Di Fulvio 1, Bukic 3, Molina 1, Velotto 4, Bodegas 2, Echenique 3, Figari 1, F. Filipovic 2, A. Ivovic 6, N. Gitto 3, Massaro. All. Rudic

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik, Mladossich, Ferreccio, A. Giorgi 1, Panerai, Gogov 1, Turkovic, Vico 2, Mezzarobba 2, Spadoni, Rocchi 2, Persegatti. All. Bettini

Arbitri: Zedda e Paoletti

Note. Usciti per limite di falli Mezzarobba e Podgornik nel terzo tempo, Turkovic nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pro Recco 11 su 13 più 1 rigore segnato, Trieste 2 su 6.