Ex mercato del pesce, Bucci assicura: “Ci sono manifestazioni di interesse, sei mesi-un anno per la svolta”

Genova. Sei mesi, una anno massimo per disegnare il futuro dell’ex mercato del pesce di piazza Cavour. “Ho ricevuto due-tre manifestazioni di interesse – ha detto questa mattina il sindaco incontrando i cittadini del municipio Centro Est nella ormai tradizionale ‘colazione’ – ma non vi dico di cosa si tratta visto come è finita l’ultima volta”.

L’ex mercato del pesce, inutilizzato da circa due anni, è un edificio razionalista costruito negli anni ’30 e vincolato per il valore artistico e architettonico.

Lo scorso autunno aveva mostrato interesse per l’edificio il gruppo Pellegrini, che fa capo all’ex presidente dell’iInter, intenzionato a rilevarlo in concessione o vendita per farne una sorta di piazza al coperto con bar e ristoranti, ma poi il bando pubblicato da Tursi era andato deserto forse a causa del prezzo base d’asta (un milione e settecento sessanta mila euro) giudicato troppo alto per un edificio vincolato ma che necessita di importante ristrutturazione.