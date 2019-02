Esce col cane, si perde di notte nei boschi al Righi: genovese messo in salvo dai vigili del fuoco

Genova. Questa sera la squadra dei vigili del fuoco di Genova est è stata inviata nella zona del Righi, sulle alture cittadine, per soccorrere un uomo che, uscito nel pomeriggio a passeggio col cane al parco delle mura, col calare del buio, ha sbagliato strada finendo in una zona impervia.

Non riuscendo più a trovare il giusto sentiero per tornare a casa ha richiesto aiuto. Non facile per i vigili individuare il disperso che non sapeva dove si trovasse. Per raggiungerlo i pompieri hanno imboccato 2 volte un percorso sbarrato dalla vegetazione, dopo di che si sono fatti strada con roncole e motosega.

Recuperato l’uomo, un 64enne, lo hanno condotto in zona sicura nei pressi del Veilino, a Staglieno.