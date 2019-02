Chiavari. Era la partita, la più attesa, probabilmente la più importante di quelle fin qui disputate in questo campionato a singhiozzo, una gara da non sbagliare per porre la prima pietra pesante nella costruzione dell’obiettivo. Una serata dall’epilogo forse migliore tra quelli auspicati, perché se vincere è bello, vincere così lo è ancora di piu.

La rivalità sportiva con la Pro Vercelli segna un altro tassello a favore dell’Entella, che dal successo all’ultimo respiro può indubbiamente trarre quelle energie soprattutto psicologiche necessarie nell’imminente tour de force al quale i ragazzi di mister Boscaglia si apprestano.

Durante la settimana atipica in preparazione della sfida, il tecnico siciliano ed il suo staff hanno preparato al meglio con la consueta dovizia di dettagli il match contro la prima della classe studiando le caratteristiche della squadra di mister Grieco che si è dimostrata compatta, ostica a tratti spigolosa, anche troppo, ma molto molto solida.

L’undici di partenza è quello che ormai si può ritenere titolare, anche se il valore della rosa a disposizione di Boscaglia induce a ritenere tutti gli effettivi potenziali titolari. L’approccio alla gara è stato praticamente perfetto: per circa mezz’ora in campo c’è stata solo l’Entella, che mostra un calcio piacevole e passa dopo soli 8 minuti: Eramo verticalizza per Mancosu che, partito in posizione regolare, si trova di fronte a Moschin e lo fredda con un diagonale preciso. Passano pochi minuti e ancora Mancosu da fuori area esplode il suo destro ma centra il palo alla sinistra del portiere piemontese.

L’Entella è straripante: Mota Carvalho lanciato da una fiondata di Chiosa ruba il tempo a Milesi e Moschin toccando di punta, ma trovando l’uscita disperata di quest’ultimo. Dalla bandierina Nizzetto per Chiosa che gira bene sfiorando il palo lontano. Ecco, se c’è un appunto da fare al perfetto avvio della squadra di casa è quello di non aver concretizzato almeno una delle tre occasioni per raddoppiare. La Pro si scuote e prima vede annullarsi il gol dell’ex a Leo Gatto partito in fuorigioco, quindi con una bella triangolazione costringe Belli ad un ingenuo intervento su Emmanuello, causando un rigore poi trasformato da Morra. L’Entella rallenta e il primo tempo finisce in equilibrio.

Nella ripresa l’avvio è nuovamente di marca biancoceleste ma avaro di occasioni perché Boscaglia ha chiesto equilibrio anche nell’arrembaggio temendo le ripartenze letali della squadra guidata da Grieco e perché i piemontesi attuano un calcio di rottura, con la complicità del direttore di gara poco propenso ai cartellini anche in presenza del fallo tattico ripetuto. La Pro Vercelli calcia in porta una sola volta nella ripresa con palla saldamente tra le mani di Paroni. Mota Carvalho gira di pochissimo a lato un cioccolatino di Nizzetto, quindi si libera bene sulla destra ma calcia alto da buona posizione.

Si arriva all’episodio decisivo: Belli che vuole vendicare il rigore, conquista un angolo proprio allo scadere del novantesimo, l’Entella si schiera, dalla bandierina Nizzetto calcia di precisione sul primo palo dove Sasà Caturano si libera di Milesi con un guizzo perentorio girando a rete imparabilmente un pallone che fa esplodere il Comunale. Proprio i vercellesi, che molte volte hanno risolto le loro partite negli ultimi minuti, in questo caso vengono puniti negli ultimi secondi del tempo regolamentare.

Poco accade nei tre minuti di recupero, se non l’altra esplosione dei duemila presenti in questo fine serata nemmeno troppo freddo e comunque riscaldato da una gradinata Sud scatenata dall’entusiasmo di un successo pesantissimo. Un successo che l’Entella si potrà gustare solamente per poche ore, volgendo lo sguardo verso la partita di Lucca, prossima sfida da non sottovalutare per continuare questa serie positiva di gioco e risultati.

Il tabellino:

Virtus Entella – Pro Vercelli 2-1 (p.t. 1-1)

Virtus Entella (4-3-1-2): Paroni; Belli, Pellizzer, Chiosa, Crialese (s.t. 21° Migliorelli); Eramo (s.t. 31° Icardi), Paolucci, Nizzetto; Iocolano (s.t. 21° Adorjan); Mota, Mancosu (s.t. 22° Caturano). A disposizione: Massolo, Cleur, Currarino, Ardizzone, Petrovic, Baroni, Di Cosmo, De Santis. All. Roberto Boscaglia.

Pro Vercelli (4-2-3-1): Moschin; Berra, Tedeschi, Milesi, Mammarella; Bellemo, Schiavon; L. Gatto (s.t. 10° Rosso), Emmanuello (s.t. 16° Mal), M. Gatto (s.t. 10° Azzi); Morra (s.t. 39° Gerbi). A disposizione: Rovei, Sangiorgi, Comi, Grillo, Pezziardi, Crescenzi, Iezzi, Foglia. All. Vito Grieco.

Arbitro: Simone Sozza (Seregno). Assistenti: Francesco Bruni (Brindisi) e Paolo Laudato (Taranto).

Reti: p.t. 9° Mancosu (VE), 31° Morra (PV), s.t. 45° Caturano (VE).

Ammonizioni: p.t. 27° M. Gatto (PV), 30° Belli (VE); s.t. 5° L. Gatto (PV), 27° Adorjan (VE).

Recupero: p.t. 1′, s.t. 3′.