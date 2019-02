Emergenza gas, l’attacco della Lista Crivello: “Dal Comune zero informazioni”

Genova. A causa della rottura di un tubo del gas, gestito da Snam, nella zona di Murta in Valpolcevera, è stata inviata una comunicazione di servizio alla cittadinanza da parte di Iren, che si occupa della distribuzione, dove si invitava a chiudere immediatamente gli impianti di riscaldamento e ad usare il gas soltanto per cucinare con la premessa che non ci sarebbero stati problemi di sicurezza.

“E’ chiaro che da parte di tutti, compresi i genitori che chiedevano lumi sulle attività scolastiche del lunedì, si sono moltiplicate le richieste di maggiori informazioni e chiarimenti”, scrive la lista Crivello, gruppo di opposizione in consiglio comunale.

“Una domanda più che legittima che si sono posti in molti: il Comune di Genova, la protezione Civile cosa pensano, che indicazioni danno? Perché non sono stati inviati SMS (come per le allerte)?

Le varie pagine social ed il sito del Comune hanno comunicato qualcosa…? Perché non è stato attivato un numero verde come in passato, quando fu anche utilizzato il metodo di una chiamata sui numeri fissi? Non era forse utile attivare la “Sala emergenze” per informare, spiegare l’accaduto e tranquillizzare la nostra comunità?”

“Infine, l’attuale Giunta – continua a chiedersi la lista Crivello – invia decine e decine di comunicati per ogni tipo di azione, comprese le rimozioni delle transenne, perché nessuna comunicazione ufficiale? Non sarebbe stato importare fare conoscere la voce del Comune di Genova a tutti i cittadini?”.