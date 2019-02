Genova. Al Begato 9 di Bolzaneto di fronte la capolista Rivarolese e l’Imperia.

Comincia subito l’Imperia che prova a sorprendere la formazione casalinga con una conclusione di Mella che al 2°, dopo uno scambio con Risso dalla fascia sinistra, lascia partire un tiro che però Basso neutralizza in presa bassa. Al 5° sblocca il risultato Mura che dalla fascia sinistra si accentra in area di rigore e conclude sul secondo palo, nulla può Trucco.

Al 12° occasione molto dubbia per un fallo su Risso, l’arbitro prima decreta calcio di rigore per poi subito dopo tornare sui suoi passi annullando la massima punizione. Un minuto dopo, al 13°, trova il pareggio l’Imperia grazie ad una rete di Laera che svetta di testa su calcio d’angolo battuto da Costantini indirizzando la sfera sul secondo palo.

Al 41° prova la conclusione da fuori area di rigore Oliviero ma non inquadra la porta. Al 44° ancora Mura che prova con un colpo di testa ma la conclusione è centrale e Trucco la fa sua in presa alta.

Secondo tempo. Al 51° subito occasione da gol per la Rivarolese con Romei che sfrutta un passaggio a filtrare per superare la retroguardia nerazzurra ma non riesce a superare Trucco che, a tu per tu, riesce a sventare la minaccia in calcio d’angolo. Al 60° occasione per l’Imperia con il subentrato Faedo che prova il tiro dai 20 metri ma il suo tiro sfiora l’incrocio spegnendosi sul fondo.

Al 68° raddoppia la Rivarolese grazie ad un passaggio arretrato dalla fascia sinistra arriva Oliviero che piazza il colpo di piatto teso e rasoterra sul primo palo. Al 77′ reagisce ancora l’Imperia con un tiro di Cavallone da posizione piuttosto ravvicinata ma è bravo Basso a respingere la conclusione con i piedi.

All’85° prova anche l’ex nerazzurro Ymeri che da fuori area prova il tiro ma la conclusione è alta sopra la traversa. Al 91° prova ancora Mura solo contro Trucco che prova a superarlo con il pallonetto ma il tiro finisce di poco a lato.

Il tabellino:

Rivarolese – Imperia 2-1 (p.t. 1-1)

Rivarolese: 1 Basso 5 Donato 6 Napello 7 Pedetta (94° Manca) 9 Mura 11 Romei (93° Ungaro) 17 Oliviero (80° Malatesta) 19 Ciminelli 21 Ymeri 46 Gambarelli (86° Eranio) 10 Macagno (81° De Persiis)

A disposizione: 12 Schepis 4 Malatesta 8 Sangiuliano 93 De Persiis 23 Ungaro 29 Cartosio 30 Manca 2 Marchiotto 88 Eranio

Imperia: 1 Trucco 2 Fazio (85° Pelliccione) 3 Ambrosini 4 Giglio 5 Laera 6 Di Lauro 7 Mella (61° Roda) 8 Martelli 9 Castagna (54° Faedo) 10 Costantini 11 Risso (25° Cavallone)

A disposizione: 12 Comiotto 13 Pelliccione 14 Correale 15 Franco 16 Corio 17 Pellegrino 18 Faedo 19 Roda 20 Cavallone

Ammoniti:

Rivarolese: 24° Pedetta, 58° Oliviero, 64° Donato, 66° Gambarelli

Imperia: 21° Castagna, 23° Risso, 48° Costantini, 63° Martelli, 83° Laera