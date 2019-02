Genova. A seguito dei provvedimenti arbitrali di domenica scorsa, il giudice sportivo ha squalificato dodici giocatori del girone ligure di Eccellenza.

Antonio Naclerio (Valdivara 5 Terre) è stato squalificato per tre giornate in quanto espulso perché “a gioco in svolgimento, ma senza possibilità di raggiungere il pallone, sferrava un calcio al ginocchio nei confronti di un calciatore avversario senza tuttavia cagionare conseguenze lesive”.

Dovranno saltare la prossima partita Giacomo Fazio (Imperia), Edoardo Mura, Federico Ciminelli (Rivarolese), Giuliano Lobascio (Busalla), Luca Doffo, Lorenzo Facello (Cairese), Riccardo Massa, Alessio Salzone (Finale), Marco Di Fraia (Rapallo), Giorgio Felici (Ventimiglia) e Davide Mortola (Sammargheritese).

Spostamento di campo per la partita di domani tra Cairese e Alassio FC: si giocherà al Faraggiana di Albissola Marina.

La classifica marcatori dopo 19 giornate:

15 reti: Ilardo (Genova Calcio)

13 reti: Alessi (Cairese), Zunino (Pietra Ligure), Battaglia (Angelo Baiardo)

11 reti: Parodi (Vado/Genova Calcio), Saviozzi (Cairese)

10 reti: Lupo (Alassio FC), Romei, Mura (Rivarolese)

9 reti: Vittori (Finale), Compagnone (Busalla)

8 reti: Capra (Finale/Vado), Costantini (Imperia), Gerardi (Alassio FC), M. Rossi (Rapallo), Calcagno (Albenga)

7 reti: Bertuccelli (Valdivara 5 Terre/Rapallo), Donaggio (Vado), Sassari (Alassio FC), Castagna (Imperia)

6 reti: Lobascio (Busalla), Provenzano (Angelo Baiardo), De Martini (Genova Calcio), Baracco, Gaggero (Pietra Ligure), Al. Salzone (Finale), Alvisi (Valdivara 5 Terre)

5 reti: L. Vallerga (Finale), Camoirano, Lepera (Genova Calcio), Faedo (Imperia)

4 reti: Garrasi (Rapallo), G. Cotellessa (Busalla), Venturelli (Angelo Baiardo), Figone (Imperia/Cairese), Privino (Sammargheritese), Galiera, A. Rea, Daddi (Ventimiglia)

3 reti: Oxhallari (Alassio FC), Massara (Genova Calcio), A. Naclerio (Valdivara 5 Terre), De Persiis, Napello (Rivarolese), Redaelli, D’Antoni (Vado), Masi (Sammargheritese), Sfinjari (Alassio FC), Minutoli (Molassana Boero), Repetto (Busalla), Giglio (Imperia)

2 reti: Bianchino (Angelo Baiardo), Ferrara (Finale), G. Cavallone, Laera (Imperia), Carbone, Cupini, Paparcone, Lunghi (Rapallo), G. Gerini, P. Rossi, Fanelli (Albenga), Bottino, Gaglioti, Rovere, Auteri (Pietra Ligure), Gallio, Cilia (Sammargheritese), Ottonello, Di Mario (Alassio FC), Ungaro, Donato (Rivarolese), Felici, L. Sammartano, Mamone (Ventimiglia), Vagge, Cocurullo, Falsini, Rapetti (Molassana Boero), De Matteis, Di Martino, Facello (Cairese), Paparcone (Rapallo/Valdivara 5 Terre), Moretti (Busalla), Nelli (Genova Calcio/Busalla)

1 rete: Moscatelli, Di Lauro, Roda, Ambrosini, Fazio, Mella (Imperia), Valletta, Cutugno, Vanacore, Barilari, Franceschini, Simonini, Terribile, Matar (Valdivara 5 Terre), Buono, Traverso, Dotto, Costa, Morabito, Giambarresi (Genova Calcio), Oliviero, Ciminelli, Gambarelli, Cartosio (Rivarolese), Cafournelle, Eugeni (Ventimiglia), Magnani, Doffo, Piana, Spozio (Cairese), Costamagna, Farinazzo, Barison, Haidich, Taku, Arrigo (Albenga), Genta, Massa (Finale), Maucci, Musante, Amandolesi, Neirotti, Mehillaj, Ferrari (Sammargheritese), Odasso, Viganò, Alfano, Galleano (Alassio FC), Marchesi, Cupini, Marrale, Moretti, Michi (Rapallo), Briozzo, Digno, Camera, Pascucci (Angelo Baiardo), Corciulo, F. Rossi, Badoino (Pietra Ligure), Macagno, Tona, Puddu (Vado), F. Garrè (Busalla), Keita, Costa (Molassana Boero)

Autoreti: 1 Beninati (pro Cairese), Cutugno (pro Busalla), Garrasi (pro Finale), Digno (pro Imperia)