Due gravi incidenti in poche ore tra Val Bisagno e Sampierdarena

Genova. Una donna di 50 anni è stata investita in via Cantore a Sampierdarena in tarda mattinata. Ancora da capire la dinamica dell’incidente ma all’arrivo della guardia medica e dei soccorsi le sue condizioni sono state giudicate molto grave ed è quindi stata trasportata in codice rosso all’ospedale Galliera.

Altro incidente in Val Bisagno, qualche minuto dopo.

Nell’ambito di un tamponamento tra un’auto e una moto in lungobisagno Istria, dove insistono alcuni cantieri, ad avere la peggio è stato il motociclista. L’uomo, giovane, è stato immobilizzato e trasportato al San Martino, anch’egli in codice rosso.