“Due cuori e un gazebo”, il San Valentino tutto particolare degli abitanti ai confini della zona rossa

Genova. Due cuori e un cantiere, o due cuori e un gazebo. Il comitato degli abitanti ai confini della zona rossa di ponte Morandi, in tema San Valentino, ha organizzato per il prossimo sabato 16 febbraio (alle 15e30) un incontro al presidio della protezione civile di via Capello, sul lato sud della zona rossa di via Porro.

“L’amore della comunità aiuta a superare le difficoltà” il titolo dell’incontro, curato dal centro servizi per la famiglia Centro ovest e che vedrà anche la partecipazione degli attori del Centro di ricerca teatrale.

“L’evento, nel richiamarsi al tema romantico – spiegano gli organizzatori – intende invece valorizzare il lavoro da questa nuova comunità che si è creata dopo il tragico crollo del ponte Morandi. Una comunità numerosa, composta da persone anche molto differenti tra di loro che ha imparato a conoscersi, rispettarsi, aiutarsi e insieme voler bene a questo quartiere”.