Genova. Breve pausa dal maltempo questa mattina su Genova ma come da bollettino intorno all’ora di pranzo anche sulla città è tornato puntuale un tempo fortemente perturbato con tuoni, raffiche di vento e perfino la grandine.

Un nuovo fronte che porterà ancora neve e ghiaccio nell’entroterra di centro-Ponente, piogge diffuse con possibili locali rovesci o temporali forti, mare agitato su tutte le coste e venti di burrasca, spiegano da Arpal.

E così dopo un inizio inverno tutto sommato mite, anche Genova e la Liguria hanno visto sul territorio in questi ultimi dieci giorni tutti le declinazioni dell’inverno: dalla neve in città del 23 gennaio alle nuove nevicate nell’entroterra cominciate alcuni giorni fa, al fretto con la tramontana scusa, al gelicidio. Mancavano giusto tuoni, fulmini e grandine, arrivati puntuali a chiudere questa fase nota come i giorni della merla. Da lunedì sembra che il tempo sia destinato a migliorare.

(foto di Giorgio Bovio scattata a Multedo, nelle altre la grandine a Sampierdarena)