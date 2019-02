Domenica di bel tempo e di gite fuori porta, e la giornata finisce in coda

Genova. Giornata primaverile, di bel tempo e un a-tout irrinunciabile per la classica gita fuori porta. Ma l’altra faccia della medaglia, in queste ore, è il rientro.

Molte le persone in coda tra le riviere e il capoluogo ligure ma anche per chi si muove in direzione delle autostrade che portano in Piemonte e Lombardia.

Il sito di Autostrade per l’Italia segnala code sulla A10 tra Varazze e il bivio A10/A26, a ponente, e poi ancora da Pegli a Genova Aeroporto, per chi si innesta sulla strada Guido Rossa. A levante code tra Rapallo e Nervi, dove si è verificato anche un incidente e poi tra Nervi e il bivio tra A12 e A7.

Traffico intenso anche sulla statale Aurelia sulle stesse direttrici.