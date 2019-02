Domenica a Pré pratica collettiva di Vinyasa Yoga per sostenere una scuola di italiano per stranieri

Genova. Yoga e solidarietà: questa domenica 24 febbraio negli spazi della Staffetta, in vico delle Marinelle (quartiere di Pré) Yoga solidale Genova torna a incontrare neofiti e appassionati di vecchia data per una seduta collettiva con un duplice obbiettivo: stare bene e aiutare una realtà sociale del territorio.

L’appuntamento è dalle 16 alle 19 ed è a offerta libera. I contributi serviranno a sostenere GhettUp, la scuola di italiano per stranieri gestita da volontari in vico della Croce Bianca, nel quartiere – appunto – del Ghetto. Dopo la pratica spazio alla condivisione di chiacchiere e cibo. L’evento è aperto a chiunque, senza bisogno di prenotazione, finché c’è spazio nella sala e basta presentarsi in abbigliamento comodo e con un telo spesso o un tappetino. (

Il programma del pomeriggio:

ore 16.00 —> Appuntamento presso La Staffetta

ore 16.15-16.30 Presentazione della scuola GhettUP a cura di Alessandra Gheri

ore 16.30-18.00 Vinyasa Yoga(*) con Valeria Maggiali

ore 18.00-19.00 Condivisione e Convivialità

(chi può porta qualcosa da bere e da mangiare insieme)

Vinyasa Yoga è una pratica dinamica che alterna forza e morbidezza, stabilità e comodità, potere e arrendevolezza, determinazione e grazia. Il respiro è il filo che collega le asana così come le perle di una japamala, il suo muoversi attraverso le posizioni ci guida alla scoperta del corpo, delle sue rigidità e flessibilità, permettendoci di ancorare ad esso la nostra mente in costante movimento tra un pensiero e l’altro. E’ una pratica per sentirsi in armonia, ringraziandoci per esserci dedicati del tempo per giocare con le asana in un gruppo, spostando i propri limiti, ridendo delle proprie rigidità e blocchi. Tutto ciò apre lo spazio del cuore alla benevolenza nei confronti di sé stessi, dell’altro e del mondo.