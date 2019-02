Dissesto idrogeologico, il governo vara il piano Proteggi Italia: Liguria seconda regione più finanziata dopo il Veneto

Genova. Si chiama Proteggi Italia il piano di difesa dal dissesto idrogeologico previsto dal governo e annunciato dalla presidenza del Consiglio. La Liguria è la seconda regione – la prima è il Veneto – fra quelle che avranno dei fondi: 333 milioni di euro nei prossimi tre anni oltre ad altre risorse previste dal decreto fiscale (524 milioni a livello nazionale, 40 per la nostra regione).

I fondi potranno essere utilizzati per coprire i danni provocati dal maltempo negli ultimi mesi (bufera e mareggiata) con opere in parte già finanziate dalle risorse per lo stato di emergenza (14 milioni). Santa Margherita, Rapallo, Portofino, Sestri Levante, Genova (da Voltri a Boccadasse), Zoagli sono alcune delle località genovesi che potranno approfittare del nuovo programma.

Oggi il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone saranno a Roma per chiarire come queste risorse saranno utilizzate.