Disabilità, domani in Regione la consegna degli ausili sportivi

Genova. Domani, giovedì 14 febbraio, alle ore 13, presso la Sala della Trasparenza della Regione Liguria, si svolgerà la cerimonia di consegna simbolica agli atleti della BIC Genova e ad un gruppo di atleti paralimpici liguri degli ausili sportivi acquistati con il contributo della Regione stessa.

Saranno presenti il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, la vicepresidente e assessore alla sanità Sonia Viale ed il presidente regionale del Cip Liguria (Comitato Italiano Paralimpico) Gaetano Cuozzo.

In particolare, gli atleti che hanno ricevuto il contributo regionale per l’acquisto degli ausili sono Matteo Fiorino, Manrico Gianelli, Nicolò Arena e Claudio Puppo della BIC Genova e gli atleti paralimpici Michele Briano (atletica leggera), Chiara Bruzzese (danza sportiva), Stefano Fatto (tennis a doppio rimbalzo).

“Ringrazio la Regione Liguria, il suo presidente Toti e l’assessore Viale per avere risposto efficacemente ad una esigenza del mondo paralimpico con l’approvazione del provvedimento che ha consentito l’acquisto di ausili sportivi per i nostri atleti – afferma Gaetano Cuozzo -. Questa iniziativa si inserisce in una politica che perseguiamo da anni atta a favorire e promuovere lo sport per le persone con disabilità, in particolar modo per coloro che non possono permettersi l’acquisto di strumenti fondamentali per pratica sportiva”.

“Auspichiamo che questa importante iniziativa, che ha consentito a sette atleti paralimpici di proseguire le loro attività sportive, venga ripetuta per gli anni a venire – conclude Cuozzo – fino a diventare legge regionale a suggello dell’attenzione che questa giunta regionale ha da sempre per lo sport paralimpico”.