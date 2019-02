Difesa del suolo: finanziati 30 nuovi interventi in Liguria, ci sono anche 500 mila euro per il Bisagno

Genova. Ci sono 500 mila euro per la manutenzione straordinaria del Bisagno ma anche quasi 400 mila euro per la messa in sicurezza del comune di Rezzo, a Imperia, 200 mila euro per il bacino del Magra, e 50 mila per il Centa,a Savona.

Sono solo alcuni tra i 30 interventi di difesa del suolo, per un valore di 4 milioni e 300 mila euro, attivati con la firma di un accordo tra l’assessore regionale all’Ambiente e alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e il segretario generale dell’Autorità di Bacino dell Appennino Settentrionale, Massimo Lucchesi.

“Credo che questo sia un risultato molto significativo – ha sottolineato Giampedrone – rispetto a un grande tema di difesa del suolo e di mitigazione del rischio perché mette a disposizione fondi che permetteranno di mettere in campo, per la stagione autunnale, azioni necessarie per la sicurezza. L’obiettivo è quello di attivare, in contemporanea agli interventi prioritari e urgenti, una nuova politica di manutenzione e di piccoli interventi“.

A questi finanziamenti in arrivo dal ministero dell’Ambiente, Regione Liguria affiancherà, nei prossimi mesi, ulteriori risorse per circa 2 milioni di euro: “che utilizzeremo – annuncia Giampedrone – per estendere il più possibile le opere su tutto il territorio”.

Le opere che saranno attuate in parte da Regione Liguria e in parte dai Comuni, saranno in capo all’Autorità di bacino a cui resterà la responsabilità per l’attuazione dell’intero programma e il monitoraggio complessivo dello stato di avanzamento delle opere. “Questo lavoro è importante perché ha visto Autorità di Bacino e Regione Liguria – ha sottolineato il segretario dell’Autorità di Bacino, Massimo Lucchesi – operare insieme a un piano che non è rivolto solo ai grandi interventi ma che è mirato alle manutenzioni, che sono fondamentali per la sicurezza. Spesso noi lavoriamo in emergenza ma dobbiamo pensare anche al lavoro continuo, che deve essere fatto nell’ordinario”.