Genova. Continuano le operazioni legate alla demolizione di quello che resta di Ponte Morandi. Durante la notte i tecnici hanno proceduto al taglio dell’impalcato per ‘liberare’ la seconda trava ‘geber’ tra la pila 6 e la pila 7. Alle ore 11 di questa mattina è iniziata la lenta diescesa.

Salvo imprevisti, quindi, entro la giornata la trave lunga 36 metri, larga 18 e dal peso di 900 tonnellate toccherà terra, pronta per essere ‘archiviata’ e messa a disposizione della magistratura.

Le operazioni di oggi non avranno conseguenze per la viabilità urbana delle zone limitrofe: sia via 30 giugno che corso Perrone, infatti, sono aperte, ovviamente presidiate dagli agenti della locale.

Per i prossimi step, sempre più probabile l’utilizzo di esplosivo sulla pila 8, nella zona del moncone ovest di ponte Morandi, ma la decisione finale sarà presa questa mattina durante una commissione tecnica in prefettura a Genova.

Lo ha spiegato il sindaco e commissario per la ricostruzione del viadotto Polcevera Marco Bucci: “C’è un 80 per cento di possibilità di utilizzare l’esplosivo – ha detto – anche perché le aziende impegnate nel cantiere vogliono provare e vedere che cosa succede, come in un test, in vista di quella che sarà la demolizione delle pile 10 e 11, sulla parte est”.

Per il moncone che insiste sulle case di via Porro e su via Walter Fillak, l’uso di microcariche è già stabilito dal programma dei lavori. “Una prova in una zona più isolata, come quella del moncone ovest può essere utile”, conclude Bucci.