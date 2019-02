Demolizione Morandi, il “tampone 8” è ancora al suo posto e spunta la bandiera di Genova. Tempi più lunghi di quanto annunciato per il primo smontaggio

Genova. Siamo tornati sul posto nel tardo pomeriggio di ieri, ieri notte e persino questa mattina per vedere qualcosa che “si muovesse” (la speranza di vedere il tampone 8 calato a terra era già svanita diverse ore fa). Ma niente. Il tampone tra la pila 7 e la pila 8 del moncone ovest di ponte Morandi è ancora al suo posto. Le uniche differenze sono: qualche striscione di aziende in più e una grande bandiera di Genova, quella bianca e rossa, la croce di San Giorgio.

Nella notte il cantiere sopra e sotto il ponte, anche più silenziosamente che durante il giorno, è proseguito ma non solo non è ancora sceso l’impalcato di 36 metri per 18, ma non è stato neppure concluso il taglio. Bisognerà attendere fino almeno a stasera, come ci aveva spiegato ieri Paolo Cremonini, direttore dei servizi speciali della Fagioli, una delle aziende dell’ati che si occupa della demolizione.

D’altronde se l’ordinanza comunale prevedeva la chiusura di via 30 Giugno fino a domenica sera un motivo doveva esserci. Le aziende si erano tenute larghe? No, forse quelli erano da subito i tempi corretti. In giornata, ad ogni modo, si capirà se la lentezza delle procedure sulla trave gerber è un qualcosa di preventivato o se ci siano alcuni problemi.

A questo la “cerimonia” di ieri con l’arrivo del premier Conte, del ministro Toninelli e delle altre autorità, è stata più un “sopralluogo al cantiere” – così era definita, non a caso, anche dagli uffici stampa istituzionali – che il momento catartico di un pezzo di ponte che, finalmente, scompariva dalla vista.

“Nell’ultima settimana abbiamo avuto due giorni e mezzo di vento molto forte – continua Cremonini – che ci ha impedito di proseguire con il ritmo voluto ma siamo in linea con i tempi.” Le aziende, che impiegano sotto e sopra il ponte circa 40 lavoratori, andranno avanti con turni sulle 24 ore. Quando inizierà l’abbassamento della trave “gerber” non resteranno persone sul ponte ma si utilizzeranno dei sistemi telecomandati.

Attenzione, il tampone – oltre 800 tonnellate di materiale – non sarà distrutto immediatamente. “Sarà posato a terra su supporto e mantenuto come contrappeso per l’abbassamento del secondo tampone spiega ancora Cremonini.

Il tampone 8 non sarà comunque conservato ai fini dell’incidente probatorio perché non si tratta di una delle parti richieste dai periti come lo è invece il tampone 6, più a monte, di cui è stata chiesta la conservazione insieme a un elenco di altri reperti. Circa il destino della pila 8 la best ‘best option’ al momento resta quella della demolizione tramite microcariche “perché ci consente di risparmiare tempo” ribadisce Cremonini. Quanto sarà importante.