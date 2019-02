Decreto sicurezza, Rixi: “In nove mesi azzerata immigrazione clandestina”

Genova. Avevamo detto che avremmo azzerato l’immigrazione clandestina e l’abbiamo fatto, in nove mesi abbiamo mantenuto più impegni che i Governi precedenti in cinque anni”. Lo dichiara il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi stasera a Genova a un incontro pubblico sul ‘Decreto Sicurezza’ con il sottosegretario all’Interno Stefano Candiani (Lega).

“Tutti ci dicevano che non era possibile azzerare l’immigrazione”, commenta Rixi. “Abbiamo bloccato gli sbarchi, – interviene Candiani – dall’altra parte hanno capito che con l’Italia non si scherza più”. “L’anno scorso gli sbarchi in questo momento erano già quattromila, quest’anno sono poche decine”, aggiunge il sottosegretario.(