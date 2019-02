Decreto sicurezza: aggravio pene per chi aggredisce soccorritori

Genova. Nei prossimi giorni con il primo decreto utile inseriremo l’aggravio penale per chi aggredisce le forze dell’ordine che soccorrono o addirittura deruba i vigili del fuoco nel momento in cui fanno soccorso”. Lo annuncia il sottosegretario all’Interno Stefano Candiani (Lega) stasera a Genova a un incontro pubblico sul ‘Decreto Sicurezza’ con il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi.

“Ho parlato stamani con Salvini dell’episodio incredibile avvenuto ieri a Catania, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio, e non solo sono stati aggrediti ma anche derubati, gli autori adesso non vanno in galera, presto ci andranno”, garantisce.