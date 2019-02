Genova. Importante vittoria per il Cus Genova Volley di coach Gerry Grotto contro una diretta concorrente per la permanenza nel campionato nazionale di Serie B, il Sant’Anna Tomcar San Mauro. I biancorossi conquistano 2 punti importantissimi nella lotta per la salvezza.

Donati e compagni hanno faticato non poco per aver ragione della squadra ospite al Palacus. Partita molto bella e combattuta che ha divertito e coinvolto il solito numeroso pubblico accorso.

Primo set al Cus con un super Louza che risulterà poi top scorer dei biancorossi. L’opposto locale vince nettamente il duello a distanza con l’omologo Fumagalli del Tomcar. Finisce 25-23.

Nel secondo set parte forte il Sant’Anna che va via anche di cinque punti. Reazione della squadra di casa che raggiunge gli ospiti sul 23-23 ma poi cede 23-25.

Terzo set con il Cus Genova deciso e cinico. Colombini piazza una serie di muri decisivi e gli ospiti devono cedere 25-19. Torna alla grande la squadra torinese nel quarto parziale, passando bene al centro e da posto quattro: biancorossi che non riescono a difendere e cedono 18-25.

Si va così al tie-break ed i ragazzi allenati da Grotto mettono in campo tutte le energie rimaste sospinti dal fantastico incitamento del pubblico. Louza e Donati tornano in cattedra mentre al centro Fiore tocca quasi tutti i palloni attaccati dagli avversari consentendo la rigiocata ai compagni. C’è spazio anche per una girata di seconda di Nonne ed il Cus Genova si impone per 15-12.

Con questi 2 punti i biancorossi escono dalla zona rossa raggiungendo Saronno a quota 17 punti all’undicesimo posto. A retrocedere, infatti, saranno le ultime tre ed ora il Cus Genova è quartultimo. Sarà proprio la squadra lombarda la prossima avversaria per un’altra partita per cuori forti, sabato 23 febbraio alle ore 20,15 in terra lombarda.

Il commento di coach Grotto a fine gara: “I ragazzi hanno dato tutto dimostrando di essere all’altezza della categoria. È un campionato difficilissimo ma lotteremo fino alla fine”.