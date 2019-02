Cus Genova: Bogliolo vola ancora e vince tra gli ostacoli indoor in Francia

Genova. Weekend di buone prestazioni per gli atleti del Cus Genova sulle diverse piste italiane e internazionali.Da Luminosa Bogliolo a Giordano Musso, passando per Davide Costa e Riccardo Berrino, tutte le prestazioni di punta del Cus in questa stagione invernale.

Si migliora ancora Luminosa Bogliolo, campionessa italiana in carica dei 100 hs, che vince in terra francese il meeting internazionale di Mondeville: progresso di un centesimo nei 60 hs fino a 8”14, crono che rappresenta anche il pass per gli Europei indoor di Glasgow (1-3 marzo) e ne fa la sesta italiana di sempre nella specialità.

Ad Ancona, nel corso dei campionati italiani promesse indoor, il lanciatore biancorosso Giordano Musso conquista il quarto posto nel lancio del peso nella rassegna nazionale di categoria, portando il suo il PB a 14.90 m. Ottima la prestazione dell’atleta del Cus allenato da Francesco Caciuttolo, che solo all’ultimo lancio è stato scalzato dal podio per soli due cm.

A Boissano l’allievo Davide Costa scaglia il martello da 6 kg a 59.96, record personale con l’attrezzo della categoria superiore, che gli vale anche la qualificazione per i campionati italiani di lanci invernali.

Ottima prova anche dell’altro allievo Riccardo Berrino, che ottiene il suo PB nei 60 hs con 8”27, buon viatico per i campionati italiani di categoria di Ancona del prossimo weekend.