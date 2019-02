Corso Europa, auto si ribalta dopo collisione altezza San Martino. Traffico in tilt

Genova. Un’auto ribaltata e un’altra contro i blocchi di cemento delle fermate Amt: questo le scenario dell’incidente avvenuto pochi minuti prima delle 16,30 in Corso Europa, all’altezza del semaforo di via Pastore.

Ancora poco chiare le dinamiche e le eventuali responsabilità: sul posto, oltre alla Polizia Locale, Vigili del Fuoco e personale del 118 che ha prestato le prime cure mediche per i due automobilisti coinvolti, che sembra non abbiano riportato ferite gravi.

Intanto il traffico è in tilt: corso Europa e corso Gastaldi, direzione est, sono praticamente bloccati, come lo è anche via San Martino.