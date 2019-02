Confartigianato, contributi Eblig: c’è tempo fino a fine febbraio

Genova. L’Eblig, Ente bilaterale per l’artigianato ligure ha stanziato anche per

il 2018 le risorse per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore

delle imprese e dei loro collaboratori e dipendenti per attività ed eventi

della propria attività lavorativa.

Considerando fondamentale il tema dell’occupazione, l’Eblig prevede

incentivi mirati per le imprese che abbiano assunto a tempo indeterminato

lavoratori o soci lavoratori inquadrati con contratto di lavoro dipendente

oppure abbiano trasformato contratti di lavoro da tempo determinato a

indeterminato comprese trasformazioni di apprendisti, contratti a progetto

e contratti di inserimento.

Sono anche previsti incentivi per le imprese che abbiano ristrutturato e/o

modificato ambienti/impianti/apparecchi/dispositivi in applicazione delle

norme sulla sicurezza sul lavoro oppure abbiano affrontato spese per

marchi, brevetti o certificazioni aziendali e ambientali.

Una particolare attenzione agli aspetti sociali ha portato l’Eblig a

prevedere un contributo anche per le lavoratrici e le imprenditrici che

abbiano avuto un figlio nel corso del 2018.

«Un’occasione da non perdere – commenta Luca Costi, segretario di

Confartigianato Liguria – per le nostre imprese con dipendenti e le

invitiamo pertanto a presentarsi nelle sedi di Confartigianato, sportelli

territoriali dell’Eblig, per presentare la domanda entro il 28 febbraio».

Possono ottenere i contributi tutte le imprese artigiane in regola con i

versamenti 2016/2017/2018 e con sede legale e operativa sul territorio

ligure (iscrizioni a sedi Inps liguri) e tutti i loro dipendenti.