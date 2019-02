Chiavari, interruzione distribuzione rete idrica per lavori in corso Lavagna

Genova. Proseguono gli interventi per la realizzazione del nuovo condotto delle acque piovane in Corso Lavagna, a Chiavari.

Lunedì 25 Febbraio verrà rimosso un tubo dell’acquedotto ritrovato all’interno del canale in oggetto e sarà, quindi, necessario sospendere l’erogazione dell’acqua dalle ore 13,30 alle ore 16,30 in corso Lavagna, nel tratto compreso tra Via Orsi e parte di Via Gastaldi.

Sono quindi previsti disagi che però dovrebbero essere contenuti per le tre ore dell’intervento previsto. Si consiglia, al ripristino, di fare scorrere l’acqua per un paio di minuti prima dell’utlizzo.