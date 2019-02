Demolizione di ponte Morandi: domani a Genova anche Conte e Toninelli. Premier in visita a Gaslini e Iit

Genova. Ci saranno anche il premier Giuseppe Conte e il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli domani alla cerimonia per lo smontaggio della prima trave gerber, ovvero una porzione di impalcato, di circa 40 metri di lato tra la pila 7 e 8 del lato ovest del ponte Morandi.

Fino a stamani l’ipotesi, dopo l’invito da parte del sindaco-commissario Marco Bucci, sembrava esclusa per precedenti impegni di entrambi gli esponenti di governo, ma poco fa è arrivato il cambio di programma che impone a tutti, dalla struttura commissariale alla Questura, un lavoro serrato per organizzare la visita in poche ore.

L’orario della “cerimonia” dedicata allo smontaggio dovrebbe essere le 10e30, come confermano anche dal Mit.

Ci saranno però altre tappe, per lo meno nella giornata del premier che, dopo la visita ai cantieri, sarà anche all’ospedale Gaslini di Quarto e all’Istituto italiano di tecnologia di Morego: insomma, un tour tra le eccellenze genovesi.