Genova. Quindici persone arrestate e un appartamento sequestrato. Questo il bilancio dell’operazione dei carabinieri, durata una settimana, che ha visto lo smantellamento di una florida rete di spaccio in centro storico.

Grazie allo studio degli spostamenti dei pusher i militari sono riusciti ad individuare in via del Campo la casa utilizzata come “magazzino” dove gli uomini andavano a rifornirsi.

Nell’abitazione sono stati rinvenuti diversi tipologie di sostanze stupefacenti, già confezionate per la vendita in strada: 10 dosi di marijuana, 5 grammi di hashish e 10 grammi di cocaina ed eroina già divisa in dosi. Nel corso dell’operazione è stata arrestata un’altra persona.